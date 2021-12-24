«Пятничное настроение». Арина Соболенко показала фотографии в коротком обтягивающем платье
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии в коротком обтягивающем платье.
«Пятничное настроение», — подписала снимки спортсменка.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Арины Соболенко.
Подписчики так оценили фотографии Соболенко:
«Ух, красота».
«Хороша».
«Прекрасно».
«Красавица».
В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес). За карьеру уроженка Минска завоевала 10 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.
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