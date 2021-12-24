«Пятничное настроение». Арина Соболенко показала фотографии в коротком обтягивающем платье

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии в коротком обтягивающем платье.

«Пятничное настроение», — подписала снимки спортсменка.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Арины Соболенко.

Подписчики так оценили фотографии Соболенко:

«Ух, красота».

«Хороша».

«Прекрасно».

«Красавица».

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес). За карьеру уроженка Минска завоевала 10 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.