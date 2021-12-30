Каспер Рууд: на ATP Cup у меня будет три хороших матча, чтобы удачно начать год

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от ATP Cup. Сборная Норвегии попала в группу А вместе с Сербией, Чили и Испанией.



«У меня здесь будет три хороших матча, чтобы удачно начать год. Я просто рад, что смогу сыграть снова. Надеюсь, что смогу принести победы нашей команде. Я не хочу думать о давлении, с которым сталкиваюсь, но сейчас я являюсь куда более сильным игроком, чем два года назад. Возможно, почувствую давление. Два года назад мы были аутсайдерами в каждом матче. Мне удалось добиться двух побед, что помогло хорошо начать год.



Думаю, мы все с нетерпением ждём старта турнира. У нас сильные соперники. Но, как мне кажется, все наши игроки здорово прибавили», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.

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