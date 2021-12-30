Каспер Рууд: на ATP Cup у меня будет три хороших матча, чтобы удачно начать год
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от ATP Cup. Сборная Норвегии попала в группу А вместе с Сербией, Чили и Испанией.
«У меня здесь будет три хороших матча, чтобы удачно начать год. Я просто рад, что смогу сыграть снова. Надеюсь, что смогу принести победы нашей команде. Я не хочу думать о давлении, с которым сталкиваюсь, но сейчас я являюсь куда более сильным игроком, чем два года назад. Возможно, почувствую давление. Два года назад мы были аутсайдерами в каждом матче. Мне удалось добиться двух побед, что помогло хорошо начать год.
Думаю, мы все с нетерпением ждём старта турнира. У нас сильные соперники. Но, как мне кажется, все наши игроки здорово прибавили», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
12:01
-
11:38
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
09:41
-
09:32
-
09:32
-
09:00
-
08:56
-
08:04
- 29 декабря 2021
-
22:58
-
16:34
-
16:30
-
15:25
-
15:17
-
13:47
-
13:39
-
13:35
-
13:27
-
12:58
-
12:49
-
12:43
-
12:19
-
10:03
-
09:30
- 28 декабря 2021
-
22:51
-
22:39
-
15:00
-
13:01
-
11:56
-
11:32
- 27 декабря 2021
-
23:58
-
20:14
-
19:44
Партнерский контент