Даниил Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил перспективы сборной России на стартовавшем ATP Cup – 2022. Россияне – действующие чемпионы турнира. В состав команды, помимо Медведева, вошли Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Они сыграют с командами Франции, Австралии и Италии.

«В целом прошедший год был феноменальным для российского тенниса. Думаю, этот факт в какой-то степени может помочь нам на этом турнире, потому что все ожидают от нас успеха. Я веду к тому, что вы все знаете, что мне нравится подобного рода давление. Это мотивирует играть лучше.

Да, начинать сезон никогда не бывает легко. Из группы выйдет только одна команда, так что нужно выиграть как можно больше матчей, создавать себе как можно меньше проблем и выигрывать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.