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В 2021 году Даниил Медведев выиграл US Open, ATP Cup, Кубок Дэвиса, провоцировал публику, совершал безумные празднования

Провокатор, злой гений или просто герой? Фантастический год Даниила Медведева
Даниил Сальников
Фантастический год Даниила Медведева
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В 2021 году россиянин приобрёл как новых поклонников, так и недоброжелателей. Но недовольство публики его только мотивирует.

Россиянин Даниил Медведев провёл фантастический год. По ходу сезона как его только не называли – и провокатором, и злым гением, и просто героем. Так кто же он?

В стиле Марио Гомеса

Сезон-2021 начался для Даниила Медведева громкой победой. Сборная России пробилась в финал ATP Cup и расправилась в решающем матче с итальянцами. Причём победу со счётом 6:4, 6:2 над Маттео Берреттини россиянин отпраздновал в стиле немецкого футболиста Марио Гомеса. «Марио Гомес в своё время был моим любимым игроком. Именно так он иногда праздновал свои голы. Я попытался это повторить. Наверное, у меня не так хорошо получилось, но это было забавно», — признался Медведев после матча.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Cup.

Первая победа в пяти сетах

Невероятный матч 3-го круга провёл на Australian Open – 2021 Даниил Медведев с сербом Филипом Краиновичем. Ведя 2:0 по сетам, россиянин умудрился отдать следующие две партии своему сопернику. К нашему теннисисту даже выходил на корт доктор. Было видно, что Даниил испытывал какие-то проблемы с бедром. В этот момент казалось, что Медведев упускает нити игры и отдаёт победу в матче, тем более все предыдущие 6 пятисетовиков в карьере он уступил. Однако в этот раз Даниил смог поправить свою статистику, причём в пятом решающем сете навесил Краиновичу «баранку» — 6:0.

Australian Open (м). 3-й круг
13 февраля 2021, суббота. 05:25 МСК
Филип Краинович
33
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 0
6 		6 4 3 6
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Борьба с грунтом и коронавирусом

Накануне грунтового сезона перед самым стартом «Мастерса» в Монте-Карло Даниила Медведева настиг коронавирус. Наш теннисист к апрелю уже был 2-й ракеткой мира и в случае успешного выступления на грунте имел шансы обойти Джоковича и стать лидером рейтинга. Но в итоге Медведеву пришлось пропустить Монте-Карло, после чего он долго приспосабливался к земляным кортам. Каждый его матч на этом покрытии был битвой теннисиста не с соперником, а с грунтом. Даниил ругался на корт, швырял ракетку, спорил с судьёй. Во время поединка на «Мастерсе» в Мадриде с испанцем Давидович-Фокина россиянин пару раз от досады ударил ракеткой о землю, сел на свою скамейку и проворчал: «Не хочу играть на этом покрытии!». Когда же судья сделал ему замечание и попросил не портить площадку, Даниил заметил: «Нельзя повредить грунт, он и так уже испорчен».

«Нельзя повредить грунт, он и так испорчен!» Медведев швырял ракетку, но всё же победил «Нельзя повредить грунт, он и так испорчен!» Медведев швырял ракетку, но всё же победил

Расколдованный «Ролан Гаррос»

Долгие годы для Даниила Медведева был заколдованным 1-й круг «Ролан Гаррос». Россиянин никак не мог одержать в Париже победу и пробиться во второй раунд. Четыре сезона подряд – с 2017-го по 2020-й – Даниил останавливался уже на старте. И вот в розыгрыше-2021 Медведев смог не только «расколдовать» первый круг, но и дойти в итоге до 1/4 финала. «Да, я говорил, что ненавижу грунт. Но убеждения могут меняться. В детстве я никогда не ел рыбу, просто ненавидел её. А теперь мне очень нравится тунец – правда, в сыром виде», — пошутил после одного из матчей на «Ролан Гаррос» Медведев.

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Подружился с травой

Помимо грунта, у Даниила до сезона-2021 были непростые отношения и с травой. На этом покрытии он ни разу не добирался до финала, а на Уимблдоне не проходил дальше третьего круга. В 2021 году эту проблему удалось решить. На турнире ATP-250 на Мальорке Медведев смог завоевать титул, а на Уимблдоне пробился в 4-й круг.

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Олимпийская жара

Летом Медведев в составе сборной России дебютировал на Олимпиаде. В июле в Токио стояла испепеляющая и удушающая жара. Теннисисты играли в экстремальных условиях. Испанку Паулу Бадосу увезли даже с корта на медицинской коляске. Даниил в своих матчах тоже изнывал от жары, несколько раз вызывал врачей, жалуясь на проблемы с дыханием: «У меня заблокировалась диафрагма, я не мог дышать, просто помутнело в глазах. Мне помог только холодный душ между сетами». В итоге Медведев добрался до 1/4 финала, но дальше сил у него не хватило.

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«Злой гений»

На US Open – 2021 Даниил Медведев совершил чудо. Он дошёл до финала и остановил там Новака Джоковича, которому не хватало всего одной победы до исторического сезонного «Большого шлема». Что только не писали зарубежные СМИ после этого фантастического триумфа Даниила: «Медведев разбил мечту Новака», «Медведев украл шоу», «Медведев был великолепен от начала до конца». А американская теннисистка Николь Гиббз назвала россиянина «злым гением», напомнив, что за два года до своего триумфа он там же, в Нью-Йорке, постоянно срывался на судей, спорил, получал штрафы, провоцировал болельщиков, но это всё ему только приносило плюсы: «Медведев рождён для роли злого гения и играет эту роль просто нереально».

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«Мёртвая рыбка»

Бурную реакцию в спортивном мире вызвала не только сама победа Медведева в финале US Open, но и то, как он её отпраздновал. Победив Джоковича в трёх сетах, Даниил буквально рухнул на корт. Оказалось, что так он исполнил «мёртвую рыбку» — празднование из компьютерной игры FIFA. «Это празднование называется «мёртвая рыбка». Когда хочешь побесить соперника в FIFA, ты делаешь вот так, когда забиваешь гол. Я хотел сделать что-то особенное, чтобы понравилось друзьям, с которыми мы рубимся в FIFA», — признался Медведев на пресс-конференции.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» US Open.

Провокатор или герой?

Сезон-2021 Даниил Медведев завершил на победной ноте, внеся огромный вклад в успех сборной России в Кубке Дэвиса. Для нашей команды это был уже третий чемпионский титул в этом легендарном турнире. Не смутило Медведева недостойное поведение испанских болельщиков, которые освистывали его и между подачами, и даже когда у нашего парня пошла кровь из носа. В итоге россиянин показал трибунам всё, что он о них думает. «Люди, до сих пор болея против меня, не понимают, что делают этим мне только лучше. Как сделать так, чтобы я проиграл? Меня надо поддерживать».

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Кто-то назовёт Медведева провокатором, кто-то – злым гением, а для российских болельщиков он просто герой – лучший на данный момент теннисист нашей страны. Спасибо Даниилу за фантастический сезон! Ждём нового.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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