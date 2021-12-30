Провокатор, злой гений или просто герой? Фантастический год Даниила Медведева

В 2021 году россиянин приобрёл как новых поклонников, так и недоброжелателей. Но недовольство публики его только мотивирует.

Россиянин Даниил Медведев провёл фантастический год. По ходу сезона как его только не называли – и провокатором, и злым гением, и просто героем. Так кто же он?

В стиле Марио Гомеса

Сезон-2021 начался для Даниила Медведева громкой победой. Сборная России пробилась в финал ATP Cup и расправилась в решающем матче с итальянцами. Причём победу со счётом 6:4, 6:2 над Маттео Берреттини россиянин отпраздновал в стиле немецкого футболиста Марио Гомеса. «Марио Гомес в своё время был моим любимым игроком. Именно так он иногда праздновал свои голы. Я попытался это повторить. Наверное, у меня не так хорошо получилось, но это было забавно», — признался Медведев после матча.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Cup.

Первая победа в пяти сетах

Невероятный матч 3-го круга провёл на Australian Open – 2021 Даниил Медведев с сербом Филипом Краиновичем. Ведя 2:0 по сетам, россиянин умудрился отдать следующие две партии своему сопернику. К нашему теннисисту даже выходил на корт доктор. Было видно, что Даниил испытывал какие-то проблемы с бедром. В этот момент казалось, что Медведев упускает нити игры и отдаёт победу в матче, тем более все предыдущие 6 пятисетовиков в карьере он уступил. Однако в этот раз Даниил смог поправить свою статистику, причём в пятом решающем сете навесил Краиновичу «баранку» — 6:0.

Борьба с грунтом и коронавирусом

Накануне грунтового сезона перед самым стартом «Мастерса» в Монте-Карло Даниила Медведева настиг коронавирус. Наш теннисист к апрелю уже был 2-й ракеткой мира и в случае успешного выступления на грунте имел шансы обойти Джоковича и стать лидером рейтинга. Но в итоге Медведеву пришлось пропустить Монте-Карло, после чего он долго приспосабливался к земляным кортам. Каждый его матч на этом покрытии был битвой теннисиста не с соперником, а с грунтом. Даниил ругался на корт, швырял ракетку, спорил с судьёй. Во время поединка на «Мастерсе» в Мадриде с испанцем Давидович-Фокина россиянин пару раз от досады ударил ракеткой о землю, сел на свою скамейку и проворчал: «Не хочу играть на этом покрытии!». Когда же судья сделал ему замечание и попросил не портить площадку, Даниил заметил: «Нельзя повредить грунт, он и так уже испорчен».

Расколдованный «Ролан Гаррос»

Долгие годы для Даниила Медведева был заколдованным 1-й круг «Ролан Гаррос». Россиянин никак не мог одержать в Париже победу и пробиться во второй раунд. Четыре сезона подряд – с 2017-го по 2020-й – Даниил останавливался уже на старте. И вот в розыгрыше-2021 Медведев смог не только «расколдовать» первый круг, но и дойти в итоге до 1/4 финала. «Да, я говорил, что ненавижу грунт. Но убеждения могут меняться. В детстве я никогда не ел рыбу, просто ненавидел её. А теперь мне очень нравится тунец – правда, в сыром виде», — пошутил после одного из матчей на «Ролан Гаррос» Медведев.

Подружился с травой

Помимо грунта, у Даниила до сезона-2021 были непростые отношения и с травой. На этом покрытии он ни разу не добирался до финала, а на Уимблдоне не проходил дальше третьего круга. В 2021 году эту проблему удалось решить. На турнире ATP-250 на Мальорке Медведев смог завоевать титул, а на Уимблдоне пробился в 4-й круг.

Олимпийская жара

Летом Медведев в составе сборной России дебютировал на Олимпиаде. В июле в Токио стояла испепеляющая и удушающая жара. Теннисисты играли в экстремальных условиях. Испанку Паулу Бадосу увезли даже с корта на медицинской коляске. Даниил в своих матчах тоже изнывал от жары, несколько раз вызывал врачей, жалуясь на проблемы с дыханием: «У меня заблокировалась диафрагма, я не мог дышать, просто помутнело в глазах. Мне помог только холодный душ между сетами». В итоге Медведев добрался до 1/4 финала, но дальше сил у него не хватило.

«Злой гений»

На US Open – 2021 Даниил Медведев совершил чудо. Он дошёл до финала и остановил там Новака Джоковича, которому не хватало всего одной победы до исторического сезонного «Большого шлема». Что только не писали зарубежные СМИ после этого фантастического триумфа Даниила: «Медведев разбил мечту Новака», «Медведев украл шоу», «Медведев был великолепен от начала до конца». А американская теннисистка Николь Гиббз назвала россиянина «злым гением», напомнив, что за два года до своего триумфа он там же, в Нью-Йорке, постоянно срывался на судей, спорил, получал штрафы, провоцировал болельщиков, но это всё ему только приносило плюсы: «Медведев рождён для роли злого гения и играет эту роль просто нереально».

«Мёртвая рыбка»

Бурную реакцию в спортивном мире вызвала не только сама победа Медведева в финале US Open, но и то, как он её отпраздновал. Победив Джоковича в трёх сетах, Даниил буквально рухнул на корт. Оказалось, что так он исполнил «мёртвую рыбку» — празднование из компьютерной игры FIFA. «Это празднование называется «мёртвая рыбка». Когда хочешь побесить соперника в FIFA, ты делаешь вот так, когда забиваешь гол. Я хотел сделать что-то особенное, чтобы понравилось друзьям, с которыми мы рубимся в FIFA», — признался Медведев на пресс-конференции.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» US Open.

Провокатор или герой?

Сезон-2021 Даниил Медведев завершил на победной ноте, внеся огромный вклад в успех сборной России в Кубке Дэвиса. Для нашей команды это был уже третий чемпионский титул в этом легендарном турнире. Не смутило Медведева недостойное поведение испанских болельщиков, которые освистывали его и между подачами, и даже когда у нашего парня пошла кровь из носа. В итоге россиянин показал трибунам всё, что он о них думает. «Люди, до сих пор болея против меня, не понимают, что делают этим мне только лучше. Как сделать так, чтобы я проиграл? Меня надо поддерживать».

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Кто-то назовёт Медведева провокатором, кто-то – злым гением, а для российских болельщиков он просто герой – лучший на данный момент теннисист нашей страны. Спасибо Даниилу за фантастический сезон! Ждём нового.