WTA в Аделаиде: финалистки Индиан-Уэллса сыграют друг с другом, Гасанова — со Свитолиной
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Стала известна женская сетка турнира WTA в Аделаиде, который пройдёт с 3 по 9 января.
Эшли Барти (1) и Арина Соболенко (2) начнут со второго раунда.
Пары первого круга:
Кори Гауфф – QW;
Хитер Уотсон – Айла Томлянович;
QW – Софья Кенин;
Паула Бадоса – Виктория Азаренко;
Присцилла Хон – Петра Квитова;
Екатерина Александрова – Лейла Фернандес;
QW – Ига Свёнтек;
Екатерина Рыбакина – Сторм Сэндерс (WC);
QW – QW
QW – Шелби Роджерс;
Тамара Зиданшек – Мария Саккари;
Элина Свитолина – Анастасия Гасанова;
Мисаки Дои (LD) – Кристина Кучова;
Кая Юван – Хлоэ Паке.
Отметим, в первом круге состоится повторение финала Индиан-Уэллса между Паулой Бадосой и Викторией Азаренко, а россиянка Анастасия Гасанова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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