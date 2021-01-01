WTA в Аделаиде: финалистки Индиан-Уэллса сыграют друг с другом, Гасанова — со Свитолиной

Стала известна женская сетка турнира WTA в Аделаиде, который пройдёт с 3 по 9 января.

Эшли Барти (1) и Арина Соболенко (2) начнут со второго раунда.

Пары первого круга:

Кори Гауфф – QW;

Хитер Уотсон – Айла Томлянович;

QW – Софья Кенин;

Паула Бадоса – Виктория Азаренко;

Присцилла Хон – Петра Квитова;

Екатерина Александрова – Лейла Фернандес;

QW – Ига Свёнтек;

Екатерина Рыбакина – Сторм Сэндерс (WC);

QW – QW

QW – Шелби Роджерс;

Тамара Зиданшек – Мария Саккари;

Элина Свитолина – Анастасия Гасанова;

Мисаки Дои (LD) – Кристина Кучова;

Кая Юван – Хлоэ Паке.

Отметим, в первом круге состоится повторение финала Индиан-Уэллса между Паулой Бадосой и Викторией Азаренко, а россиянка Анастасия Гасанова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.