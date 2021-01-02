Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев проиграл Умберу на ATP Cup: Франция сравняла счёт в матче с Россией

Медведев проиграл Умберу на ATP Cup: Франция сравняла счёт в матче с Россией
Комментарии

Сборная Франции сравняла счёт в противостоянии с командой России на групповом этапе проходящего в Австралии теннисного турнира ATP Cup.

Об этом стало известно по итогам второго матча противостояния команд, в котором встретились россиянин Даниил Медведев и француз Уго Умбер.

Этот матч завершился трудной, волевой победой Умбера со счётом 6:7, 7:5, 7:6. Теннисисты провели на корте почти три часа.

В первом матче команд российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Завершится противостояние России и Франции парной встречей, которая и определит победителя.

В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина. Сборная России является действующим победителем турнира.

ATP Cup. Группа B
02 января 2022, воскресенье. 04:55 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 2
6 5 		7 7 7
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Новость по теме
Сафиуллин обыграл Риндеркнеша и вывел сборную России вперёд в матче с Францией на ATP Cup
Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022