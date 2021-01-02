Медведев проиграл Умберу на ATP Cup: Франция сравняла счёт в матче с Россией

Сборная Франции сравняла счёт в противостоянии с командой России на групповом этапе проходящего в Австралии теннисного турнира ATP Cup.
Об этом стало известно по итогам второго матча противостояния команд, в котором встретились россиянин Даниил Медведев и француз Уго Умбер.
Этот матч завершился трудной, волевой победой Умбера со счётом 6:7, 7:5, 7:6. Теннисисты провели на корте почти три часа.
В первом матче команд российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3.
Завершится противостояние России и Франции парной встречей, которая и определит победителя.
В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.
Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина. Сборная России является действующим победителем турнира.
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