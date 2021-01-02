Сафиуллин обыграл Риндеркнеша и вывел сборную России вперёд в матче с Францией на ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша на ATP Cup со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время россиянин сделал 2 подачи навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету француза 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

Таким образом, сборная России повела в счёте в противостоянии с национальной командой Франции.

В следующем матче Даниил Медведев встретится с Уго Умбером.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина. Сборная России является действующим победителем турнира.