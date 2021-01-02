Сафиуллин обыграл Риндеркнеша и вывел сборную России вперёд в матче с Францией на ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша на ATP Cup со счётом 2:6, 7:5, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время россиянин сделал 2 подачи навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету француза 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.
Таким образом, сборная России повела в счёте в противостоянии с национальной командой Франции.
В следующем матче Даниил Медведев встретится с Уго Умбером.
Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина. Сборная России является действующим победителем турнира.
- 2 января 2022
-
04:34
-
01:26
- 1 января 2022
-
20:42
-
20:14
-
20:10
-
19:16
-
17:46
-
13:33
-
13:23
-
10:12
-
06:15
-
04:43
-
04:15
-
03:23
- 31 декабря 2021
-
22:02
-
19:37
-
14:48
-
11:27
-
11:08
-
10:25
-
10:14
-
07:16
-
04:32
- 30 декабря 2021
-
19:13
-
14:50
-
13:46
-
13:26
-
12:54
-
12:01
-
11:38
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
09:41
-
09:32