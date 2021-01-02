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Россия на ATP Cup – 2022: Даниил Медведев проиграл первый матч, а вот Роман Сафиуллин блестяще дебютировал в сборной

Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup
Даниил Сальников
Россия на ATP Cup – 2022
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Зато в сборной блестяще дебютировал Роман Сафиуллин, который совершил потрясающий камбэк.

Драматичным получилось начало сборной России на ATP Cup – 2022. Лидер нашей команды Даниил Медведев потерпел первое поражение в командных соревнованиях за два сезона.

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Короткий теннисный отпуск быстро закончился. Лучшие игроки мира приехали в Австралию, где в разных городах начинаются турниры. В Сиднее проходит ATP Cup, где сборная России защищает прошлогодний титул. Но Dream Team на этот раз не будет, ведь три четверти победного состава выбыли из строя из-за коронавируса. Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской в последний момент сдали положительный тест и не поехали на Зелёный континент.

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В этой ситуации лидеру российской команды Даниилу Медведеву спешно пришлось искать замены. Так капитаном стал его личный тренер – француз Жиль Сервара. Место второй ракетки сборной занял 167-я ракетка мира Роман Сафиуллин, чемпион юниорского Australian Open – 2015. Роман всего на полтора года моложе Медведева, и у Даниила о нём есть определённые впечатления ещё с юниорских времён: «По-моему, мы не играли с ним на профессиональном уровне, но когда он мне попадался по юниорам, меня аж всего колотило. У нас было много финалов, полуфиналов – причём часто это были трёхсетовики, которые длились по 3 часа. За последние несколько дней мы несколько раз тренировались. Думаю, мы с ним сыграемся и в паре».

ATP Cup – 2022. Сетка

Кроме того, в команду были приглашены 27-летний Евгений Карловский (269-я ракетка мира) и 21-летний Александр Шевченко (328). Вот как Медведев охарактеризовал товарищей по сборной: «Евгений очень спокойный. Он душа коллектива. Что касается Александра, то я его хорошо знаю виртуально, потому что мы с ним много играем в PlayStation. Он забавный и непосредственный. В последнее время мы с ним много переписывались, потому что я ему помогал с визой. Он отличный парень».

Вообще на нынешнем ATP Cup было немало снятий и замен. Снялся с турнира лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который до сих пор не решил вопрос с вакцинацией и не получил разрешения на въезд в Австралию. Не до конца восстановился после травмы руки Доминик Тим. Из-за его отказа из борьбы выбыла вся сборная Австрии. Именно с ними должны были играть первый матч розыгрыша-2022 россияне, но в итоге новым соперником стала сборная Франции, которая спешно собрала состав из игроков, снявшихся с других австралийских турниров.

Напомним, что по регламенту соревнований, матч открывают вторые номера команд, потом встречаются лидеры, а затем проводится парная комбинация. Сафиуллин свой дебют за сборную проводил с 26-летним французом Артуром Риндеркнешем (58). Несмотря на то, что теннисисты почти ровесники, ранее они друг с другом не играли. Начало матча получилось упорным. При счёте 1:1 соперники более 15 минут разыгрывали гейм на подаче Романа – 11 раз было ровно, россиянин отыграл 5 брейк-пойнтов, но с 6-м уже не справился. Как оказалось, этот гейм был ключевым в сете. Вскоре Артур сделал ещё один брейк и уверенно довёл партию до победы – 6:2. Во втором сете впервые с брейком повёл уже Сафиуллин – 2:0, но своё преимущество не удержал. Дело шло к тай-брейку, однако Роман снова взял чужую подачу и сравнял счёт по партиям – 7:5. В третьем сете Сафиуллин сразу повёл с двумя брейками – 4:0 и позволил сопернику отыграть лишь один из них. 2:6, 7:5, 6:3 за 2,5 часа. Потрясающий камбэк дебютанта сборной России! Кстати, Роман Сафиуллин впервые с 2018 года победил игрока топ-100.

ATP Cup. Группа B
02 января 2022, воскресенье. 02:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 3
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Понятно, что с таким составом сборной России рассчитывать на высокий результат в турнире трудно. И для Даниила Медведева, который в настоящий момент является второй ракеткой мира, на первый план выходят три задачи – игровая практика перед Australian Open, набор рейтинговых очков и призовых. Даже если сборная России не выйдет из группы, Даниил сможет провести шесть матчей – по три в одиночке и паре. В зависимости от рейтинга соперника за каждую победу на групповом этапе начисляется от 20 до 90 очков. Как 2-я ракетка мира Медведев получит за участие в турнире $ 220 тыс., а также по $ 44,5 тыс. за каждую победу в одиночке, по $ 8,5 тыс. – в паре и ещё по $ 10 тыс. за общую победу сборной в матче.

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С Уго Умбером до этого матча Даниил Медведев встречался лишь однажды – в первом круге Гамбурга-2020 россиянин проиграл сопернику в двух сетах. В связи с этим поединок в Сиднее ожидался непростым. Так оно и случилось. Даниил повёл с брейком – 2:1, но тут же потерял преимущество. На тай-брейке француз вырвался вперёд 4:1, однако Медведев смог отыграться и вырвать победу – 7:6 (7:5). В начале второго сета снова россиянин взял подачу соперника – 3:0. Тем не менее, Уго отыгрался – 3:3. Казалось, что снова будет тай-брейк, но в концовке партии француз сделал ещё один брейк – 7:5. В третьем сете Даниилу опять удалось взять чужую подачу – 3:1, но это преимущество длилось недолго – 3:3. Стоит отметить, что у Даниила не было заметного преимущества на своей подаче – было много двойных, часто не проходила первая, плюс француз хорошо принимал и заставлял россиянина ввязываться в затяжные розыгрыши. Как и в первом сете всё решилось на тай-брейке. Медведев опять уступал – 0:4, но на этот раз вытащить победу уже не смог. 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7) за 3 часа борьбы.

ATP Cup. Группа B
02 января 2022, воскресенье. 04:55 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 2
6 5 		7 7 7
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Так Даниил Медведев неудачно начал свои выступления в этом сезоне и на ATP Cup – 2022. Россиянин не знал поражений в командных матчах весь 2021 год. Напомним, что он одержал 4 победы в ATP Cup – 2021, одну – в Кубке Лэйвера за сборную Европу и пять – в Кубке Дэвиса – 2021. Причём соотношение сетов – 20-1. И вот эта серия Медведева прервалась. После двух одиночек счёт в матче Россия – Франция стал 1-1 и всё решалось в парной встрече. Дальше россиянам играть 4 января с хозяевами-австралийцами, а 6 января – с командой Италии. Победители нашей группы B в полуфинале сразятся с лучшей сборной из группы C, где играют Германия, Канада, Великобритания и США. Финал пройдёт в воскресенье, 9 января.

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