Бурная реакция Медведева и Сафиуллина на победу над Францией на ATP Cup
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин эмоционально отреагировали на победу над французами Фабрисом Мартеном и Эдуардом Роже-Вассленом в парном матче на групповой стадии ATP Cup. Данный результат принёс сборной России итоговую победу над Францией со счётом 2:1.
Публикация доступна в «твиттере» ATP Cup. Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, в первом матче противостояния Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. В следующем поединке вторая ракетка мира Даниил Медведев неожиданно уступил Уго Умберу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7).
В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.
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