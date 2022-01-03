Опубликован первый в 2022 году рейтинг WTA

WTA представила первый рейтинг теннисисток в 2022 году. В статусе первой ракетки мира сезон начала австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 11-й строчке.
Рейтинг WTA. 3 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3786.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
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26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1736...
38 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1597...
69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
77 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 912...
81 (81). Вера Звонарёва (Россия) — 876.
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