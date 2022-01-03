Рыбакина пробилась во 2-й круг турнира в Аделаиде, победив австралийку Сандерс

22-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (14-е место рейтинга WTA) провела свой первый матч на турнире Аделаида-1, в котором ей противостояла соперница из Австралии Сторм Сандерс (132-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Рыбакиной в трёх сетах – 6:4, 1:6, 6:1.
На счету спортсменки из Казахстана девять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%). У её оппонентки – пять эйсов, две двойные ошибки и четыре из 13 успешных брейков (31%).
Напомним, что турнир в Аделаиде проходит с 3 по 9 января, его призовой фонд составляет $ 535 тыс. В прошлом году его победительницей стала 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек (9-е место рейтинга), которая обыграла швейцарку Белинду Бенчич (23-е место рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
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