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Анна Калинская и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации турнира в Мельбурне

Анна Калинская и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации турнира в Мельбурне
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Российские теннисистки Анна Калинская и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации турнира в Мельбурне (Австралия). На старте отборочных соревнований Калинская победила американку Кристину Макхэйл со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Рахимова также в двух партиях обыграла представительницу Сербии Александру Крунич — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.

За выход в основную сетку турнира в Мельбурне Калинская поспорит с победительницей поединка Осеан Доден (Франция) — Ирина Бара (Румыния). Рахимова сыграет с американкой Хейли Баптист.

Под первым номером на этих соревнованиях посеяна американка Джессика Пегула. В основной сетке также сыграют россиянки Дарья Касаткина и Варвара Грачёва.

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