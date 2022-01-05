Эшли Барти одолела Кори Гауфф в Аделаиде, отыгравшись с 4:6, 2:4

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под первым номером, с трудом пробилась в четвертьфинал. Во втором круге она одолела американку Кори Гауфф со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Эшли отыгралась со счёта 4:6, 2:4.

Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал Барти поспорит либо с австралийкой Айлой Томлянович, либо с американкой Софьей Кенин (6).

Ранее турнир покинула вторая ракетка мира Арина Соболенко. В матче второго раунда она проиграла представительнице Словении Кае Юван со счётом 6:7 (6:8), 1:6.