Карацев возглавил посев турнира в Сиднее, где Кирьос сразится с Фоньини в первом круге

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Сиднее (Австралия) с 9 по 15 января.

Возглавил посев соревнований россиянин Аслан Карацев, он начнёт розыгрыш со второго круга, где сыграет либо с Миомиром Кецмановичем (Сербия), либо с одним из квалифаеров.

Также со второго раунда турнир начнут грузин Николоз Басилашвили (2), британец Даниэль Эванс (3) и американец Райлли Опелка (4).

Отметим, что организаторы предоставили уайлд-кард британцу Энди Маррею и австралийцу Нику Кирьосу. Соперник Маррея определится позднее, а Кирьос в первом круге сыграет с чемпионом 2019 года «Мастерса» в Монте-Карло итальянцем Фабио Фоньини.

Среди российских теннисистов в сетку соревнований попал лишь Карацев.

Призовой фонд турнира в Сиднее составил $ 521 тыс. Его действующим чемпионом является австралиец Алекс де Минор.