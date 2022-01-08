Карацев возглавил посев турнира в Сиднее, где Кирьос сразится с Фоньини в первом круге

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Сиднее (Австралия) с 9 по 15 января.
Возглавил посев соревнований россиянин Аслан Карацев, он начнёт розыгрыш со второго круга, где сыграет либо с Миомиром Кецмановичем (Сербия), либо с одним из квалифаеров.
Также со второго раунда турнир начнут грузин Николоз Басилашвили (2), британец Даниэль Эванс (3) и американец Райлли Опелка (4).
Отметим, что организаторы предоставили уайлд-кард британцу Энди Маррею и австралийцу Нику Кирьосу. Соперник Маррея определится позднее, а Кирьос в первом круге сыграет с чемпионом 2019 года «Мастерса» в Монте-Карло итальянцем Фабио Фоньини.
Среди российских теннисистов в сетку соревнований попал лишь Карацев.
Призовой фонд турнира в Сиднее составил $ 521 тыс. Его действующим чемпионом является австралиец Алекс де Минор.
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