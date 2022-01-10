Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Вероника Кудерметова — восьмая

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 января лидерство захватила австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает восьмую строчку.



Чемпионская гонка WTA. 10 января

1. Эшли Барти (Австралия) — 470.

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 305.

3. Симона Халеп (Румыния) — 280.

4. Аманда Анисимова (США) — 280.

5. Александра Саснович (Беларусь) — 198.

6. Игра Свёнтек (Польша) — 185.

7. Мисаки Дои (Япония) — 185.

8. Вероника Кудерметова (Россия) — 180.

9. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 128.

10. Наоми Осака (Япония) — 110.

11. Дарья Касаткина (Россия) — 110.

...

18. Камилла Рахимова (Россия) — 78...

20. Анастасия Потапова (Россия) — 60...

31. Анастасия Гасанова (Россия) — 55...

40. Вера Звонарёва (Россия) — 30...

53. Анна Калинская (Россия) — 18...

59. Анна Блинкова (Россия) — 13.

Новость по теме Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP