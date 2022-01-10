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Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Вероника Кудерметова — восьмая

Эшли Барти возглавила чемпионскую гонку WTA, Вероника Кудерметова — восьмая
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 января лидерство захватила австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает восьмую строчку.

Чемпионская гонка WTA. 10 января
1. Эшли Барти (Австралия) — 470.
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 305.
3. Симона Халеп (Румыния) — 280.
4. Аманда Анисимова (США) — 280.
5. Александра Саснович (Беларусь) — 198.
6. Игра Свёнтек (Польша) — 185.
7. Мисаки Дои (Япония) — 185.
8. Вероника Кудерметова (Россия) — 180.
9. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 128.
10. Наоми Осака (Япония) — 110.
11. Дарья Касаткина (Россия) — 110.
...
18. Камилла Рахимова (Россия) — 78...
20. Анастасия Потапова (Россия) — 60...
31. Анастасия Гасанова (Россия) — 55...
40. Вера Звонарёва (Россия) — 30...
53. Анна Калинская (Россия) — 18...
59. Анна Блинкова (Россия) — 13.

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