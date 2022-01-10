Барти снялась с турнира в Сиднее после победы в Аделаиде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с турнира в Сиднее после того, как она стала победительницей соревнований в Аделаиде. Спортсменка сообщила, что хочет сосредоточиться на подготовке к Australian Open.
25-летняя Барти в финале турнира в Аделаиде обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Это — 14-й титул в карьере австралийской теннисистки.
«К сожалению, я снимаюсь с турнира в Сиднее, чтобы у меня было время для восстановления перед Australian Open. Сожалею, что не смогу сыграть перед фанатами из Сиднея в этом году», — написала Барти у себя в соцсетях.
Напомним, что Эшли лишь недавно вернулась на корт. Она лечилась в течение последних четырёх месяцев, не участвуя в турнирах с сентября.
После снятия Бартии с турнира в Сиднее первый номер посева перешёл к испанке Гарбинье Мугурусе. Бай в первом круге получила Барбора Крейчикова.
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