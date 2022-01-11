Даниил Медведев и другие российские теннисисты узнали номера посева на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил второй номер посева на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Андрей Рублёв будет посеян под пятым номером, Аслан Карацев — под 18-м, Карен Хачанов — под 28-м. Возглавит посев первая ракетка мира серб Новак Джокович.

В женском одиночном разряде посеяны две россиянки: Анастасия Павлюченкова — под 10-м номером, Дарья Касаткина — под 25-м.

Топ-10 посева, мужчины: Новак Джокович (Сербия, 1), Даниил Медведев (Россия, 2), Александр Зверев (Германия, 3), Стефанос Циципас (Греция, 4), Андрей Рублёв (Россия, 5), Рафаэль Надаль (Испания, 6), Маттео Берреттини (Италия, 7), Каспер Рууд (Норвегия, 8), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9), Хуберт Хуркач (Польша, 10).

Топ-10 посева, женщины: Эшли Барти (Австралия, 1), Арина Соболенко (Беларусь, 2), Гарбинье Мугуруса (Испания, 3), Барбора Крейчикова (Чехия, 4), Мария Саккари (Греция, 5), Анетт Контавейт (Эстония, 6), Ига Свёнтек (Польша, 7), Паула Бадоса (Испания, 8), Онс Жабер (Тунис, 9), Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).