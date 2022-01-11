Андрей Кузнецов проиграл в первом круге квалификации Australian Open, у соперника 15 эйсов
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Российский теннисист Андрей Кузнецов потерпел поражение в матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022 года, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Кузнецов, занимающий 261-е место в рейтинге ATP, проиграл представителю Словакии Норберту Гомбошу (117-е место в мировой классификации). Счёт матча — 7:5, 6:7 (4:7), 6:2 в пользу словацкого теннисиста.
Андрей Кузнецов трижды подал навылет и допустил три двойные ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из девяти. На счету соперника российского теннисиста 15 эйсов и семь ошибок на подаче. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.
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