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Маррей обыграл Басилашвили и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Маррей обыграл Басилашвили и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее
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Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче 1/8 финала Маррей в трёх сетах обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.

Матч продлился 3 часа 16 минут и завершился со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

135-я ракетка мира Маррей подал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из девяти.

Соперником Маррея по четвертьфиналу станет бельгиец Давид Гоффен. Ранее он обыграл в двух сетах американца Дениса Кудлу (6:2, 6:3).

Призовой фонд турнира превышает $ 500 тыс.

Сидней (м). 2-й круг
12 января 2022, среда. 13:00 МСК
Энди Маррей
135
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 3 3
         
Николоз Басилашвили
23
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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