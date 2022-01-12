Маррей обыграл Басилашвили и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче 1/8 финала Маррей в трёх сетах обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.



Матч продлился 3 часа 16 минут и завершился со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.



135-я ракетка мира Маррей подал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из девяти.



Соперником Маррея по четвертьфиналу станет бельгиец Давид Гоффен. Ранее он обыграл в двух сетах американца Дениса Кудлу (6:2, 6:3).

Призовой фонд турнира превышает $ 500 тыс.