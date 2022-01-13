Свитолина: родителям очень нравится Гаэль, они за него переживают даже больше, чем за меня

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как её родители восприняли отношения с французом Гаэлем Монфисом. В 2021 году спортсмены поженились.

«Они, наверное, узнали из новостей сначала. Потому что мы сначала скрывали отношения. Мы два известных теннисиста, а теннисные медиа всегда ищут какие-то интересные истории, и для них это прямо сладкая конфетка. Первые два месяца как могли скрывали, потом уже было совсем тяжело, потому что участвуешь на турнирах, видишь друг друга. Просочилась информация.

Они, наверное, прочитали это. Им очень нравится Гаэль, они за него очень переживают, даже больше, чем за меня. Иногда мне советы дают: «Передай Гаэлю, пусть что-то сделает лучше». Всё свободно произошло, родители относятся спокойно, — сказала Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону.