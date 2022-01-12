«Я всё-таки украинка». Элина Свитолина ответила на вопрос о войне в стране

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о военном конфликте на юго-востоке страны.

«Во-первых, я не живу на данный момент на Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьёй.

У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я всё-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу журналиста Дмитрия Гордона.