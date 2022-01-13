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Дарья Касаткина победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Сиднее

Дарья Касаткина победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Сиднее
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия), обыграв третью ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (2) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Дарья 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 703 580 Касаткина поспорит либо с испанкой Паулой Бадосой, получившей пятый номер посева, либо с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Турнир завершится 15 января.

На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 0:6.

Сидней (ж). 1/4 финала
13 января 2022, четверг. 11:10 МСК
Дарья Касаткина
26
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Гарбинье Мугуруса
3
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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