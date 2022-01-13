Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует матчем с победительницей квалификации.
Представительница Беларуси Арина Соболенко (2) сыграет с австралийкой Сторм Сэндерс (WC). Соперницей действующей чемпионки, японки Наоми Осаки (13) будет колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.
Матчи с участием россиянок
Варвара Грачёва (Россия) — победительница квалификации.
Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30).
Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США).
Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США).
Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19).
Дарья Касаткина (Россия, 25) — победительница квалификации.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия).
Людмила Самсонова (Россия) — победительница квалификации.
Сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».
Матчи основной сетки начнутся 17 января
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