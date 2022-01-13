Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует матчем с победительницей квалификации.

Представительница Беларуси Арина Соболенко (2) сыграет с австралийкой Сторм Сэндерс (WC). Соперницей действующей чемпионки, японки Наоми Осаки (13) будет колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.

Матчи с участием россиянок

Варвара Грачёва (Россия) — победительница квалификации.

Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30).

Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США).

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США).

Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19).

Дарья Касаткина (Россия, 25) — победительница квалификации.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия).

Людмила Самсонова (Россия) — победительница квалификации.

Сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».

Матчи основной сетки начнутся 17 января