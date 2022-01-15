Стали известны 3 главные претензии, которые австралийские власти предъявляют к Джоковичу

Стали известны 3 основные претензии австралийских властей к первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу.
Как сообщает издание The Age, есть 3 основные претензии, которые австралийские власти предъявляют к первому номеру мирового рейтинга:
1) Новак — «высокопоставленная непривитая персона» с «очевидным пренебрежением» правилами защиты от коронавируса, например, такими как самоизоляция.
2) Джокович может поднять антипрививочные настроения в обществе.
3) Нет точной информации о том, на каком основании Джоковичу был выдан медотвод.
Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.
Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.
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