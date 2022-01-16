Медведев не сможет отнять у Джоковича звание первой ракетки мира после Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не сумеет сместить серба Новака Джоковича с первой строчки в рейтинге ATP. Даже учитывая то, что Джокович на турнире не выступит, а Медведев сможет завоевать титул.

Теннисистов разделяет 2080 очков. Но сразу после завершения Australian Open Медведев потеряет 10 очков – худший из учитываемых результатов за год (Рим-2021). В итоге разница составит 2090 очков. Таким образом, если Медведев завоюет титул в Мельбурне (добавит 2000 очков), серб будет опережать россиянина на 90 очков. А вот если бы Медведев чуть лучше выступил на ATP Cup, то он бы вполне мог догнать Новака.

Отметим, что в рейтинге, который опубликуют после Australian Open, 31 января, будут учитываться очки и за два ATP Cup (2021 и 2022), и за два Australian Open (2021 и 2022). Лишь 7 февраля сгорят очки за ATP Cup – 2021, а 21 февраля – за Australian Open – 2021. Так что до окончания Australian Open – 2022 игроки практически не будут терять очки, а только добавлять их.