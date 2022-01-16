Журова прокомментировала решение австралийских властей депортировать Джоковича

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Очень сложно судить, не видев документов. Это очень серьёзное решение. Почему справки Джоковича произвели такое впечатление на правительство, и они посчитали обманом. Но здесь власти Австралии точно показали принципиальность, чтобы продемонстрировать всем, что никаких поблажек не будет.

Не хочу верить, что спортсмен такого уровня, его окружение могут так ошибиться. Все правила известны заранее. Для спортсменов надо что-то делать отдельное, каждая страна может не пускать отдельных спортсменов в угоду своим. Нужно единое правило для всех спортсменов, может, ВОЗ даст свои рекомендации», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.