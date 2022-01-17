Потапова вылетела в первом круге Australian Open, уступив сопернице из Италии в двух сетах

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 6» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 20-летней представительнице России Анастасии Потаповой (67-й номер рейтинга) противостояла 30-летняя итальянская спортсменка Камила Джорджи (33-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Джорджи в двух сетах со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность игры составила 1 час 12 минут.

В этом матче на счету Потаповой 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток. У её оппонентки – 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 4 (100%) по реализованным брейкам.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 Джорджи будет противостоять победительница пары Тереза Мартинцова (Чехия, 48-й номер WTA) – Лорен Дэвис (США, 95-й номер WTA).