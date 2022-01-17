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Потапова вылетела в первом круге Australian Open, уступив сопернице из Италии в двух сетах

Потапова вылетела в первом круге Australian Open, уступив сопернице из Италии в двух сетах
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 6» состоялся матч первого круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 20-летней представительнице России Анастасии Потаповой (67-й номер рейтинга) противостояла 30-летняя итальянская спортсменка Камила Джорджи (33-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Джорджи в двух сетах со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность игры составила 1 час 12 минут.

В этом матче на счету Потаповой 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток. У её оппонентки – 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 4 (100%) по реализованным брейкам.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 Джорджи будет противостоять победительница пары Тереза Мартинцова (Чехия, 48-й номер WTA) – Лорен Дэвис (США, 95-й номер WTA).

Сетка Austalian Open - 2022.
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 03:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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