Бенчич уверенно пробилась во 2-й круг Australian Open, обыграв 91-ю ракетку мира

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. KIA Арена» состоялся матч 1-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 24-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич (23-й номер рейтинга) противостояла француженке Кристине Младенович (91-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Бенчич в двух сетах – 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.
На счету Бенчич в этой игре 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 6 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 4 (50%) по успешным брейкам.
Во 2-м круге Australian Open – 2022 Бенчич встретится с победительницей пары Арианне Хартоно (Нидерланды, 191-й номер WTA) – Аманда Анисимова (США, 61-й номер WTA).
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