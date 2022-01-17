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Бенчич уверенно пробилась во 2-й круг Australian Open, обыграв 91-ю ракетку мира

Бенчич уверенно пробилась во 2-й круг Australian Open, обыграв 91-ю ракетку мира
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. KIA Арена» состоялся матч 1-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 24-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич (23-й номер рейтинга) противостояла француженке Кристине Младенович (91-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Бенчич в двух сетах – 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

На счету Бенчич в этой игре 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 6 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 4 (50%) по успешным брейкам.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 Бенчич встретится с победительницей пары Арианне Хартоно (Нидерланды, 191-й номер WTA) – Аманда Анисимова (США, 61-й номер WTA).

Сетка Australian Open - 2022.
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 03:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
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