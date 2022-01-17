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Вероника Кудерметова — первая россиянка, вышедшая во второй круг Australian Open — 2022

Вероника Кудерметова — первая россиянка, вышедшая во второй круг Australian Open — 2022
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу США Клэр Лю со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Вероника дважды подала навылет, активно выиграла 16 очков и допустила 26 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 11 эйсов, 21 виннер и 20 неточностей.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова поспорит с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Ясмине Паолини (Италия). Вероника стала первой россиянкой, которая вышла во второй круг Australian Open — 2022. Ранее поражения потерпели Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачёва.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 08:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
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