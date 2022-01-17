Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко уверенно вышла во второй круг Australian Open

Виктория Азаренко уверенно вышла во второй круг Australian Open
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 24-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 13 очков и допустила 16 невынужденных ошибок. На счету Удварди ни одного эйса, 6 виннеров и 29 неточностей.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Азаренко поспорит с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 08:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022