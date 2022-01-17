Виктория Азаренко уверенно вышла во второй круг Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 24-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Венгрии Панну Удварди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 13 очков и допустила 16 невынужденных ошибок. На счету Удварди ни одного эйса, 6 виннеров и 29 неточностей.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Азаренко поспорит с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.