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Кудерметова – о ссорах с тренером-мужем на корте: с этого года я закрыла рот

Кудерметова – о ссорах с тренером-мужем на корте: с этого года я закрыла рот
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг Australian Open – 2022.

На старте турнира россиянка обыграла представительницу США Клэр Лю со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

«До сих пор чувствуются нервы. Но внутри я, конечно, рада, что смогла всё преодолеть и выиграть матч. Наверное, первый круг всегда для всех очень тяжёлый, поэтому эта нервозность сказалась на матче. Но я рада, что смогла всё перевернуть в свою сторону. Да, подача сегодня не была моим оружием, были какие-то технические неполадки, сдвиги. Но я надеюсь, что за завтра успею отдохнуть, всё подправлю, и в следующем матче будет лучше», — сказала Кудерметова на YouTube-канале Eurosport.

Также Кудерметова объяснила эмоциональные высказывания по ходу матча в адрес своего тренера и мужа Сергея Демёхина.

«Сегодня я, по-моему, не ругалась вообще. С этого года я закрыла рот. Молчу, слушаю. Сегодня, наверное, были какие-то слова с моей стороны, но это было больше в свой адрес, я их громко так произносила. Но сказала себе: «Я молчу», — сказала Вероника.

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