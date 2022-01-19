Стало известно имя нового тренера Аслана Карацева

Новым тренером российского теннисиста Аслана Карацева стал испанский специалист Габриэль Трухильо Солер. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Именно с Солером Карацев прилетел на Открытый чемпионат Австралии, который проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.

Высшее достижение 42-летнего Трухильо — 209-е место в рейтинге ATP в июле 2007 года.

Предыдущим тренером Карацева был белорусский специалист Егор Яцык. Стороны прекратили сотрудничество в октябре 2021 года. Яцык тренировал российского теннисиста с 2019 года, и под его руководством Аслан поднялся в топ-20 рейтинга ATP.

Ранее Аслан Карацев одержал победу в первом круге Australian Open. Россиянин за 4 часа 52 минуты справился с испанцем Хауме Мунаром. Сегодня, 19 января, Аслан сразится с американцем Маккензи Макдональдом.