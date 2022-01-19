Себастьян Корда пробился в 3-й круг за 4 часа 47 минут и исполнил прыжок отца, чемпиона AO

Американский теннисист чешского происхождения Себастьян Корда одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в котором его соперником был француз Корентен Муте. Корда победил Муте со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (10:6). Продолжительность противостояния составила 4 часа 47 минут.

Сразу после победы Себастьян Корда исполнил прыжок-ножницы, которым прославился его отец Петр Корда, победитель Australian Open 1998 года. 53-летний Корда-старший — бывшая вторая ракетка мира.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Australian Open.

В третьем круге Australian Open Себастьян Корда сыграет с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.