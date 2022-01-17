Назад в 1998-й. Сын легендарного Петра Корды сотворил первую сенсацию на Australian Open

24 года назад, в 1998 году, Пётр Корда стал триумфатором турнира «Большого шлема» в Австралии. А теперь его сын Себастьян на своём дебютном Australian Open сотворил первую сенсацию соревнования.

В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open, на котором почти сразу же грянула сенсация. Дебютант соревнований – 21-летний американец Себастьян Корда выбил из сетки 12-го номера посева Кэмерона Норри из Великобритании, одолев его в трёх сетах. «В прошлом году я был догоняющим, а сейчас уже пытаются догнать меня. Это будет новый опыт для меня, с которым, надеюсь, справлюсь хорошо. Давление было всегда, при моём папе, который был сильным теннисистом, обеих сестрах. Я уже к этому привык – делаю то, что мне нравится, а давление – это просто хорошее давление», — резюмировал Корда.

В 2018 году Себастьяну покорился юниорский Australian Open, и уже тогда достижения юного теннисиста начали сравнивать с успехами отца, ведь Пётр Корда выигрывал этот турнир на взрослом уровне – в 1998 году. Он был успешным спортсменом, второй ракеткой мира, поэтому сравнений с папой Корде-младшему точно не избежать.

Семья у Себастьяна действительно спортивная, его мама — Регина Райхротова тоже играла в теннис и даже была 26-й ракеткой мира. Сёстры юного теннисиста — Нелли и Джессика — профессиональные гольфистки. Кстати, Нелли недавно выиграла Олимпиаду в Токио и на данный момент является первым номером мирового рейтинга. Даже девушка Себастьяна — Ивана Недвед — тоже имеет отношение к спорту – она дочь знаменитого футболиста и обладателя «Золотого мяча» — Павла Недведа.

Помимо занятий на корте с папой, юному американцу удалось набраться опыта в тренировках со знаменитой теннисной четой – Андре Агасси и Штеффи Граф. Однажды они даже устроили суперпротивостоянии семей. В одну пару входили Пётр и Себастьян Корда, а в другую – Андре Агасси и Штеффи Граф. Молодой спортсмен следующим образом прокомментировал такой значимый период в своей жизни: «Я две недели провёл с ним в Лас-Вегасе. Это очень крутой опыт: можно было расспрашивать Андре об игре, о теннисе, о жизни… Агасси смотрит на мир не так, как другие люди. И это хорошие различия. Провести с ним время и поговорить – это честь для меня. Мы даже фотографировались и провели смешной матч: Агасси и Граф против меня с отцом. Кажется, мы хорошо друг друга понимали. Иметь такого советчика рядом – это что-то невероятное, я очень благодарен Андре».

Помимо победы на юниорском «Шлеме», в активе Корды есть трофей категории ATP, который покорился ему на кортах в Парме-2021. Прошлый сезон вообще стал лучшим в его карьере, Себастьян даже заслужил вызов на Итоговый турнир среди молодёжи в Милане, где проиграл в финале испанцу Карлосу Алькарасу. С этих соревнований и по сегодняшний день игрок так и не выходил на корт. Всему виной — коронавирус. Себастьян получил положительный тест по прилёте на Зелёный континент и был вынужден уйти на самоизоляцию перед Australian Open. Но молодой человек и не думал унывать. На своей странице в социальных сетях Корда поделился видео, как он тренируется во время самоизоляции прямо в комнате отеля. В качестве его спарринг-партнёра по теннисному поединку на это время была стенка. Сам спортсмен так прокомментировал ситуацию: «Это было как-то странно. Я сдал тест за два дня до выезда, накануне выезда, а уже когда приехал в Австралию, узнал, что он положительный. Получилось странно, но, к счастью, симптомов не было, и в Tennis Australia хорошо позаботились обо мне. Они предоставили мне инвентарь, поэтому я не скучал в комнате – мог немного тренироваться. Даже немного играл в теннис прямо в комнате, поэтому чувство мяча оставалось. Я мог перемещаться по комнате, так что было неплохо. По видеосвязи я работал с физиотерапевтом и тренером по физподготовке, просто чтобы что-то делать и двигаться. Но чего мне не хватало, так это свежего воздуха», — резюмировал Корда.

Соперник по дебютному матчу на кортах Australian Open, попался очень непростой — действующий победитель «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, 12-я ракетка мира — Кэмерон Норри. Себастьян перед игрой делился своими впечатлениями: «Впереди ещё один интересный матч. Норри провёл отличный сезон, особенно концовку, показывает хороший теннис. Надеюсь, у нас получится хороший поединок. У него очень непростая игра – сильное вращение вперёд при форхэнде, а бэкхэнд почти без замаха – два разных стиля игры. К тому же он левша. Против левши всегда играть сложно, а он играет отлично», — сказал Корда.

Дебют на Australian Open выдался для американца просто блестящим – уже во втором гейме он сделал ранний брейк и довёл партию до уверенной победы. Второй сет стал ключевым – Себастьян целиком и полностью доминировал на корте, одержав верх в партии со счётом 6:0. У Корды в этот момент получалось просто всё: он прекрасно принимал и подавал, успевал за всеми мячами и давал сопернику понять, что в этот вечер его не остановить. В начале 3-го сета он снова сделал брейк и довёл игру до убедительной победы – 6:3, 6:0, 6:4.

Следующим соперником Себастьяна Корды станет француз Корентен Муте. Australian Open – 2022 проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.