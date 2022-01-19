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Дмитрий Турсунов — об Анетт Контавейт: она нашла для себя новую мотивацию

Дмитрий Турсунов — об Анетт Контавейт: она нашла для себя новую мотивацию
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Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов, ныне тренирующий эстонскую спортсменку Анетт Контавейт, рассказал об особенностях работы со своей подопечной.

«Надеюсь, что во многом прогресс Анетт связан с моей работой. Она нашла для себя новые возможности для мотивации. А я помог ей с улучшением качества игры, разложил некоторые вещи по полочкам, заставил смотреть на теннис чуть иначе. Но тренер только предоставляет информацию, поэтому моя задача — выделить для неё важнейшие моменты в определённый промежуток времени. Думаю, что у меня всё получилось, но тут опять-таки всё зависело от её готовности к переменам, к желанию попробовать что-то новое. И она хотела улучшить свою игру, доказать самой себе, что может добиться большего. В любом случае абсолютно всё равно, что это была за мотивация. Главное – что она была. И это краеугольная часть головоломки.

Анетт по характеру весьма агрессивная теннисистка, но она не использовала свои атакующие навыки в полной мере. Я думаю, что на корте она играла не присущую её характеру роль. Поэтому и возник вопрос – почему так происходит? Добавить ли в агрессии, поработать ли над определёнными ударами или больше над тактикой? Моя задача и состоит в том, чтобы определить важнейшие детали для улучшения её игры. Именно те, которые точнее всего отражают её характер», — рассказал Турсунов в интервью Tennismajors.com.

В конце прошлого сезона Контавейт впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA после побед на турнирах в Кливленде, Остраве, Москве и Клуже, а также выхода в финал Итогового чемпионата WTA. Сейчас эстонская спортсменка занимает седьмую строчку в списке лучших теннисисток мира.

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