Дмитрий Турсунов — об Анетт Контавейт: она нашла для себя новую мотивацию

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов, ныне тренирующий эстонскую спортсменку Анетт Контавейт, рассказал об особенностях работы со своей подопечной.

«Надеюсь, что во многом прогресс Анетт связан с моей работой. Она нашла для себя новые возможности для мотивации. А я помог ей с улучшением качества игры, разложил некоторые вещи по полочкам, заставил смотреть на теннис чуть иначе. Но тренер только предоставляет информацию, поэтому моя задача — выделить для неё важнейшие моменты в определённый промежуток времени. Думаю, что у меня всё получилось, но тут опять-таки всё зависело от её готовности к переменам, к желанию попробовать что-то новое. И она хотела улучшить свою игру, доказать самой себе, что может добиться большего. В любом случае абсолютно всё равно, что это была за мотивация. Главное – что она была. И это краеугольная часть головоломки.

Анетт по характеру весьма агрессивная теннисистка, но она не использовала свои атакующие навыки в полной мере. Я думаю, что на корте она играла не присущую её характеру роль. Поэтому и возник вопрос – почему так происходит? Добавить ли в агрессии, поработать ли над определёнными ударами или больше над тактикой? Моя задача и состоит в том, чтобы определить важнейшие детали для улучшения её игры. Именно те, которые точнее всего отражают её характер», — рассказал Турсунов в интервью Tennismajors.com.

В конце прошлого сезона Контавейт впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA после побед на турнирах в Кливленде, Остраве, Москве и Клуже, а также выхода в финал Итогового чемпионата WTA. Сейчас эстонская спортсменка занимает седьмую строчку в списке лучших теннисисток мира.