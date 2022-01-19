Аслан Карацев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, вышел в третий круг, обыграв американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.



Аслан 6 раз подал навылет, активно выиграл 43 очка и допустил 45 невынужденных ошибок. На счету его соперника 6 эйсов, 19 виннеров и 28 неточностей.



За выход в четвёртый круг Карацев поспорит с французом Адрианом Маннарино. Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.



Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.