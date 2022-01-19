Собкин — о матче Хачанова с Надалем: Карена хоронить преждевременно

Заслуженный тренер России Борис Собкин оценил шансы Карена Хачанова на победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с Рафаэлем Надалем.



«Хачанов отыграл с Бонзи очень прилично, с большим запасом. Это был проходной матч. Карен знает, что играет намного лучше, чем противник, ему было тяжело сохранять концентрацию. Хорошо, что выиграл в трёх сетах — сэкономил силы.



С Надалем будет непростой матч. Карен всегда неплохо играл с Рафаэлем, даже в лучшие времена испанца. Хоронить Хачанова преждевременно. Сейчас коррективы в игру Надаля вносит коронавирус, он ведь недавно переболел — это не способствует его физическому состоянию», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.