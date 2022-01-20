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Анетт Контавейт вылетела с Australian Open, уступив во втором круге 39-й ракетке мира

Анетт Контавейт вылетела с Australian Open, уступив во втором круге 39-й ракетке мира
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Седьмая ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт сенсационно уступила датчанке Кларе Таусон во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

В ночь на четверг по московскому времени посеянная на турнире под шестым номером эстонская теннисистка проиграла 39-й ракетке мира в двух сетах — 2:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила всего 1 час 19 минут. Контавейт дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Таусон сделала пять эйсов, избежала двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9.

Australian Open (ж). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 03:10 МСК
Анетт Контавейт
7
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Клара Таусон
39
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

В следующем круге Клара Таусон встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Australian Open проходит на кортах Мельбурна с 17 по 30 января.

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