Анетт Контавейт вылетела с Australian Open, уступив во втором круге 39-й ракетке мира

Седьмая ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт сенсационно уступила датчанке Кларе Таусон во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).



В ночь на четверг по московскому времени посеянная на турнире под шестым номером эстонская теннисистка проиграла 39-й ракетке мира в двух сетах — 2:6, 4:6.



Продолжительность противостояния составила всего 1 час 19 минут. Контавейт дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Таусон сделала пять эйсов, избежала двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге Клара Таусон встретится с американкой Даниэль Коллинз.



Australian Open проходит на кортах Мельбурна с 17 по 30 января.