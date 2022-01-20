Третья ракетка мира Мугуруса вылетела с AO от Корне, занимающей 61-е место в рейтинге

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 2-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 28-летняя представительница Испании и третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса встречалась с француженкой Ализе Корне, имеющей 61-е место в рейтинге WTA.
Матч завершился сенсационной победой Корне в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 27 минут.
На счету Корне ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У Муругусы – 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
В 3-м круге Australian Open – 2022 соперницей Корне станет победительница матча между Тамарой Зиданшек (Словения, 29-й номер WTA) и Хитер Уотсон (Великобритания, 94-й номер WTA).
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