Михаил Сергачёв обратился к Карену Хачанову перед его матчем с Надалем на Australian Open
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Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», российский хоккеист Михаил Сергачёв обратился к российскому теннисисту Карену Хачанову в преддверии его матча с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее Хачанов написал: «Вчера была одержана отличная победа. С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой».
«Болеем, старик», — написал Сергачёв в комментариях к соответствующему посту.
Во втором раунде Хачанов обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5. Встреча с Надалем состоится завтра, 21 января. Турнир завершится 30 января. Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.
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