Даниил Медведев оценил поведение болельщиков, пародировавших крик Криштиану Роналду

Российский теннисист Даниил Медведев оценил поведение болельщиков во время матча второго круга Australian Open с австралийцем Ником Кирьосом. Некоторые фанаты громко кричали «siii», пародируя форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я никогда не был на матче с участием Криштиану, так что не знаю, пытаются ли они делать то же, что делает Роналду, или почему люди на стадионе так поступают. Когда я смотрю матч по телевизору, то там есть комментаторы, так что я криков не слышу. Будет забавно узнать. Я даже написал «siuu» на камере после матча, потому что Джим Курье на корте завёл разговор об этом. Я такой: «Хорошо, напишу это, ведь все так делают».



Единственное… Когда это происходит между первой и второй подачей, приходится нелегко. Это нехорошо для игры. Наверное, люди не знают, но когда ты готовишься ко второй подаче, это сложный момент. Зрители должны уважать обоих игроков и не говорить ничего в такие моменты.



Нелегко находиться на корте, когда весь стадион болеет против тебя. Но если посмотреть по ТВ, а я хочу посмотреть это — может, не сегодня, но после турнира — то, возможно, я подумаю: «Вау, это великолепная атмосфера для теннисного матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.