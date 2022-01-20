«Наверное, у них низкий IQ». Тысячи оголтелых фанатов устроили безумие на матче Медведева

Посеянный под вторым номером на Australian Open – 2022 российский теннисист Даниил Медведев с огромным трудом пробился в третий круг австралийского мэйджора. Для выхода в следующий раунд Даниилу пришлось провести на корте чуть меньше трёх часов. Соперником первой ракетки России по второму раунду был хозяин местных кортов Ник Кирьос, славящийся своим экстравагантным поведением на корте и за его пределами. И матч с Даниилом в очередной раз не стал исключением из этого правила – занимающий только 115-е место в мировом рейтинге Кирьос снова всеми способами приковывал внимание к собственной персоне.

Для начала Ник умудрился вступить в лёгкую конфронтацию с собственными болельщиками. Всё произошло в гейме на его подаче, когда Кирьос, перед там как ввести мяч в игру, услышал возгласы под руку. Быстро проиграв розыгрыш, Ник не упустил возможности обратиться к болельщикам. «Спасибо, вы мне очень помогли», – саркастически заметил австралиец.

Но самый запоминающийся эпизод первого сета, если говорить о поведении Кирьоса на корте, произошёл между ним и одним из самых опытных арбитров ATP-тура Карлосом Бернардесом. Напомним, что несколько лет назад в теннисе ввели правило 25 секунд, отсчитывающее время после окончания розыгрыша перед подачей. По мнению Кирьоса, бразильский арбитр слишком стремительно запускал таймер, что постоянно выводило австралийца из себя. Наконец, 26-летний теннисист не выдержал и разразился гневной тирадой.

«Не забывай, что этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро», — сказал Кирьос, обращаясь к судье.

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Пытался австралиец повлиять и на нервную систему российского теннисиста. В одном из переходов, проходя мимо Медведева, Кирьос подошёл к скамейке россиянина и забрал белое полотенце, предназначенное для Даниила. История про белые полотенца вообще чрезвычайно важна для Ника. В 2019 году на турнире в Монреале он устроил целый скандал по этому поводу.

Перед началом встречи с британцем Кайлом Эдмундом он попросил, чтобы ему принесли обычное белое полотенце, вместо брендированных, которые предоставляются всем игрокам турнира. Через пять геймов он вспомнил о своей просьбе. Судья ответил, что не может покидать своё кресло ради полотенца.

«Вы говорите мне, что вы не можете включить радио, чтобы добыть одно белое полотенце?» — три года назад бурно реагировал Кирьос. На сей раз Ник не стал обращаться к судье, а просто свороровал полотенце Даниила. Российский теннисист не повёл и бровью от действий Кирьоса.

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Несколько раз в начале матча австралиец исполнил и подачу с руки. В первом случае Ник смог выиграть розыгрыш, выманив россиянина к сетке, где Даниил допустил ошибку. А во второй раз Медведев уже был готов к таким вольностям в исполнении Ника и просто сыграл в глубину, переведя игру в долгий розыгрыш.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Но если бы Кирьос был знаменит исключительно своими выходками, то вряд ли бы его действия приковывали к себе повышенное внимание. Ещё он умеет играть в теннис.И умеет очень хорошо, что и доказал в третьем сете, когда поймал настоящий кураж. При счёте 3:3 в середине партии игравший и без того на высоком уровне австралиец словил озарение и начал творить. Сначала Ник в эффектном стиле сумел заработать двойной брейк-пойнт. Свой локальный успех он отметил кругом почёта по своей половине корта.

За счёт отменной подачи Медведеву удалось отыграть один брейк-пойнт, но со второго раза мощнейшим прострелом с форхенда по линии в самый угол корта Ник всё-таки оформил долгожданный для себя брейк. И фирменная реакция австралийца не заставила себя долго ждать. Подобные эмоции Кирьоса продолжали всё сильнее заводить трибуны, которые пытались помочь Нику сломать сопротивление россиянина.

Видео доступно в «твиттере» Eurosport_FR. Права на него принадлежат Eurosport.

Получив преимущество в партии, Кирьос продолжил дарить праздник местным трибунам. Уже в гейме на своей подаче он выиграл очень красивый розыгрыш, в ходе которого ему пришлось пробивать твинер. И снова в ход пошли сумасшедшие эмоции австралийского теннисиста.

Видео доступно в «твиттере» Eurosport_UK. Права на него принадлежат Eurosport.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

В ходе матча Кирьос сумел полностью переключиться с разборок с Бернардесом и заиграл в теннис высокого уровня. 25-летнему Медведеву пришлось выдержать настоящее испытание, чтобы оформить проход в третий круг. В начале четвёртого сета он спас гейм с брейк-пойнта, а затем использовал свою возможность забрать чужую подачу.

Получив дефицит в три гейма (2:5) Кирьос расстроился и со злости сломал свою ракетку, за что был наказан штрафным очком по совокупности предупреждений. Такой выплеск эмоций не помог австралийцу перезагрузиться, и уже в следующем гейме Медведев оформил трудовую победу со счётом 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

В течение всей игры Даниил был хладнокровен и изо всех старался не обращать внимания на действия трибун, которые бурно поддерживали своего любимца. Но после завершения встречи россиянин уже не упустил шанса поддеть зрителей. Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Джим Курье вышел на корт, чтобы взять короткое интервью у Даниила. И оно получилось запоминающимся.

«Когда тебя освистывают между первой и второй подачей – это неприятно. Не все это делают, но те, кто делает, наверное, у них просто низкий IQ. Надо уметь с этим справляться. И я справился», — начал Медведев диалог с Джимом.

«Ты знаешь, они это «Siii» кричат всегда, и…» — хотел задать свой вопрос Курье, но в этот момент австралийская публика начала свистеть в адрес россиянина.

«Ребят, я не могу услышать вопрос Джима. Уважайте Курье. Дайте ему задавать вопросы. Вы должны его уважать. Он выиграл здесь два титула», — обратился Даниил к трибунам.

«Давай, я пойду поближе. Они кричат то, что делает Роналду после своих празднований, это ведь не «Booo». Это «Siii». Это не плохой звук», — со второй попытки смог сформулировать вопрос Курье.

«Да, но, когда они делают это между первой и второй подачей, непросто настроиться. То же самое было и в том гейме, когда я проиграл свою подачу. Ну они это сделали на брейк-пойнте», — ответил Медведев.

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«Матч был уникальный. Это настоящая игра «Большого шлема» и вместе с этим – великое шоу. Кирьос – профессионал высшей гильдии, хотя про него многое говорят. Он постоянно может что-то придумать, к этому надо быть готовым. Счёт меняется в теннисе очень быстро. При этом Ник всё делает со смыслом, а не дурачится. Он крутой, профессиональный теннисист. Все подачи за 200 летят. Как с ним играть?

Чтобы его обыграть надо играть так, как играл Даня. Он показал собранность, хорошую игру. Медведев эту публику уже знает. Не в первый раз всё против него. Хотя австралийская публика очень тяжёлая. Кирьос доставляет большое удовольствие всем зрителям тем, что даёт шоу. Даня психологически готов быть первой ракеткой мира. Просто молодец! Он сломал Кирьоса, поймавшего кураж. Фантастически провёл четвёртый сет», — прокомментировал успех россиянина заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

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Теперь в третьем круге Даниил встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, которого россиянин уже побеждал на US Open – 2021. Этот матч состоится 22 января.