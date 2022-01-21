Виландер согласился с Кирьосом по поводу того, что Медведев — лучший теннисист в мире

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер прокомментировал слова австралийца Ника Кирьоса по поводу второй ракетки мира Даниила Медведева. Ранее Кирьос назвал россиянина лучшим игроком мира.

«Честно говоря, Новака нет на Australian Open, но я думаю, что Ник может быть прав.

После того, как в конце прошлого года Медведев победил на US Open, а затем Зверев выиграл финал ATP, Новак не был на том же уровне, что и эти двое.

Поэтому я думаю, что Кирьос прав. Медведев — лучший игрок в мире.

Я должен снять шляпу перед Ником Кирьосом, потому что это был невероятный теннисный матч. Не удивлюсь, если это был самый сложный матч Данила Медведева на этом турнире.

Есть шанс, что может быть ещё один, но теперь не будет много парней, которые смогут подтолкнуть Даниила Медведева так, как Ник Кирьос сделал это в их матче», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, Медведев обыграл Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Счёт матча — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу россиянина.