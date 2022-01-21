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Бадоса в трёх сетах обыграла Костюк и вышла в 1/8 финала Australian Open

Бадоса в трёх сетах обыграла Костюк и вышла в 1/8 финала Australian Open
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Испанка Паула Бадоса одержала победу над украинкой Мартой Костюк в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча, которая прошла в Мельбурне 21 января, завершилась победой испанской теннисистки в трёх сетах — 6:2, 5:7, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут. Занимающая шестое место в мировом рейтинге Бадоса сделала четыре эйса, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. 66-я ракетка мира Костюк сумела два раза подать навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Марта Костюк
66
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Паула Бадоса
6
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче 1/8 финала Паула Бадоса встретится с победительницей встречи между американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди из США.

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