Американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о своих походах в казино

Вышедшая в 1/8 финала Australian Open американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о том, что она регулярно посещала казино.



По словам 21-й ракетки мира, это позволяет ей расслабиться и обдумать стратегию своей игры, пишет Tennis World.



«Я часто бывала в казино. Я просто приходила и играл в блэкджек. Это хорошо, потому что это заставляло меня думать о стратегии… но в то же время это убивало время и помогало мне расслабиться.



Я не потеряла кучу денег или что-то в этом роде. Я не сумасшедшая, но, честно говоря, это действительно очень расслабляет», — рассказала Пегула после своего выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.



За путевку в четвертьфинал турнира Джессика Пегула сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Новость по теме Кудерметова в двух сетах проиграла Саккари и вылетела с Australian Open