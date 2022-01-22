Американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о своих походах в казино
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Вышедшая в 1/8 финала Australian Open американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о том, что она регулярно посещала казино.
По словам 21-й ракетки мира, это позволяет ей расслабиться и обдумать стратегию своей игры, пишет Tennis World.
«Я часто бывала в казино. Я просто приходила и играл в блэкджек. Это хорошо, потому что это заставляло меня думать о стратегии… но в то же время это убивало время и помогало мне расслабиться.
Я не потеряла кучу денег или что-то в этом роде. Я не сумасшедшая, но, честно говоря, это действительно очень расслабляет», — рассказала Пегула после своего выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
За путевку в четвертьфинал турнира Джессика Пегула сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
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