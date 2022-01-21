Кудерметова в двух сетах проиграла Саккари и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала Australian Open, уступив в матче третьего круга представительнице Греции Марии Саккари.



В пятницу, 21 января, посеянная на турнире в Мельбурне под 32-м номером россиянка уступила получившей 8-й номер посева гречанке в двух сетах — 4:6, 1:6.



Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Вероника Кудерметова сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.



Мария Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

За выход в четвертьфинал гречанка сыграет с американой Джессикой Пегулой.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.