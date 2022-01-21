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Кудерметова в двух сетах проиграла Саккари и вылетела с Australian Open

Кудерметова в двух сетах проиграла Саккари и вылетела с Australian Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала Australian Open, уступив в матче третьего круга представительнице Греции Марии Саккари.

В пятницу, 21 января, посеянная на турнире в Мельбурне под 32-м номером россиянка уступила получившей 8-й номер посева гречанке в двух сетах — 4:6, 1:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Вероника Кудерметова сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.

Мария Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2022, пятница. 05:10 МСК
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

За выход в четвертьфинал гречанка сыграет с американой Джессикой Пегулой.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.

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