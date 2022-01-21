Кудерметова в двух сетах проиграла Саккари и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала Australian Open, уступив в матче третьего круга представительнице Греции Марии Саккари.
В пятницу, 21 января, посеянная на турнире в Мельбурне под 32-м номером россиянка уступила получившей 8-й номер посева гречанке в двух сетах — 4:6, 1:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Вероника Кудерметова сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного.
Мария Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
За выход в четвертьфинал гречанка сыграет с американой Джессикой Пегулой.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.
- 21 января 2022
-
06:58
-
06:48
-
04:23
-
00:49
- 20 января 2022
-
23:57
-
22:37
-
21:38
-
20:52
-
19:33
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:36
-
15:32
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00