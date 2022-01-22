Фритц обыграл Баутиста-Агута в 5-сетовом матче и пробился в 1/8 финала Australian Open

Американский теннисист Тейлор Фритц, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 20-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 14 минут.

22-я ракетка мира Фритц 19 раз подал навылет, реализовал 9 из 18 брейк-пойнтов и допустил 34 невынужденные ошибки. На счету 18-й ракетки мира из Испании — 10 эйсов, 7 брейков при 13 брейк-пойнтах и 36 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Тейлор Фритц поборется с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) — Стефанос Циципас (Греция). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.