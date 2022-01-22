Фритц обыграл Баутиста-Агута в 5-сетовом матче и пробился в 1/8 финала Australian Open

Американский теннисист Тейлор Фритц, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 20-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 14 минут.
22-я ракетка мира Фритц 19 раз подал навылет, реализовал 9 из 18 брейк-пойнтов и допустил 34 невынужденные ошибки. На счету 18-й ракетки мира из Испании — 10 эйсов, 7 брейков при 13 брейк-пойнтах и 36 невынужденных ошибок.
За выход в четвертьфинал Тейлор Фритц поборется с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) — Стефанос Циципас (Греция). Турнир завершится 30 января.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 22 января 2022
-
11:08
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:20
-
08:05
-
07:24
-
07:12
-
06:02
-
05:42
-
04:37
-
04:33
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48