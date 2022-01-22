Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг Australian Open, разобравшись с Бенуа Пэром

Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг Australian Open, разобравшись с Бенуа Пэром
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 4-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты.

4-я ракетка мира Циципас 21 раз подал навылет, реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов и допустил 26 невынужденных ошибок. На счету 56-го номера мирового рейтинга из Франции — 10 эйсов, ни одного брейка при 2 брейк-пойнтах и 49 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Стефанос Циципас сразится с американцем Тейлором Фритцем, ранее обыгравшим в пятисетовом матче испанца Роберто Баутиста-Агута. Турнир завершится 30 января.

Australian Open (м). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 08:00 МСК
Бенуа Пэр
56
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 4  
6 		7 6 2 6  
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022