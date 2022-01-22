Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг Australian Open, разобравшись с Бенуа Пэром

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 4-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты.

4-я ракетка мира Циципас 21 раз подал навылет, реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов и допустил 26 невынужденных ошибок. На счету 56-го номера мирового рейтинга из Франции — 10 эйсов, ни одного брейка при 2 брейк-пойнтах и 49 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Стефанос Циципас сразится с американцем Тейлором Фритцем, ранее обыгравшим в пятисетовом матче испанца Роберто Баутиста-Агута. Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.