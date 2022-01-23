Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге они обыграли полячку Магду Линетт и американку Бернарду Пера со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.



Анастасия и Ребекка ни разу на сумели подать навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Потапова и Петерсон поспорят с победительницами матча Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Алёна Большова (Испания) / Улрикке Эйкери (Норвегия).



Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.