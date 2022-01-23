Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге они обыграли полячку Магду Линетт и американку Бернарду Пера со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Анастасия и Ребекка ни разу на сумели подать навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Потапова и Петерсон поспорят с победительницами матча Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Алёна Большова (Испания) / Улрикке Эйкери (Норвегия).
Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.
- 23 января 2022
-
05:33
-
05:23
-
04:55
- 22 января 2022
-
23:30
-
20:27
-
17:18
-
16:44
-
16:36
-
16:36
-
16:31
-
16:24
-
16:20
-
16:20
-
16:15
-
15:57
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:44
-
15:33
-
14:56
-
14:02
-
13:33
-
13:24
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:33
-
12:10
-
11:46
-
11:23
-
11:20
-
11:08
-
11:08