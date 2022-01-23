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Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
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Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В третьем круге они обыграли полячку Магду Линетт и американку Бернарду Пера со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Анастасия и Ребекка ни разу на сумели подать навылет, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
23 января 2022, воскресенье. 03:10 МСК
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Р. Петерсон А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
М. Линетт Б. Пера

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Потапова и Петерсон поспорят с победительницами матча Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Алёна Большова (Испания) / Улрикке Эйкери (Норвегия).

Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января.

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