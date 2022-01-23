Берреттини вышел в 1/4 финала Australian Open, выполнив 28 эйсов в матче с Карреньо-Бустой

7-я ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче 1/8 финала Берреттини (7) в трёх сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (19) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Берреттини 28 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Карреньо-Бусты — 2 эйса, 2 двойные ошибки и единственный нереализованный брейк-пойнт.
За место в полуфинале турнира Берреттини поборется с французом Гаэлем Монфисом, который ранее сегодня, 23 января, переиграл серба Миомира Кецмановича.
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Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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