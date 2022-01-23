Берреттини вышел в 1/4 финала Australian Open, выполнив 28 эйсов в матче с Карреньо-Бустой

7-я ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче 1/8 финала Берреттини (7) в трёх сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (19) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Берреттини 28 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Карреньо-Бусты — 2 эйса, 2 двойные ошибки и единственный нереализованный брейк-пойнт.

За место в полуфинале турнира Берреттини поборется с французом Гаэлем Монфисом, который ранее сегодня, 23 января, переиграл серба Миомира Кецмановича.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.